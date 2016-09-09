يصنع صنارة ليصطاد كيس مخدرات بحوزة الشرطة

لندن ـ ضبطت السلطات بولاية كاليفورنيا ،صيادًا هاويًا يلقي بصنارة يدوية الصنع في المكان الخطأ، في محاولة للحصول على كيس به مخدرات في حوزة الشرطة.

وأوضحت المتحدثة باسم مأمور الشرطة، أنها رصدت رجلًا يبلغ من العمر 46 عامًا، في وقتٍ مبكرٍ يوم السبت الماضي، وهو يحاول صيد الحقن والأدوية والحبوب المخدرة من صندوق إيداع تابع للشرطة، باستخدام خطاف مثبت في نهاية حبل لإخراج الكيس.

ولفتت إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه، ويواجه عِدة اتهامات حاليًا؛ منها حيازة ممتلكات مسروقة وأدوات سطو ومواد خاضعة للرقابة.