رضيع يحتضن توأمه المتوفى… صورة تبكي الملايين

لندن ـ أثارت صورة توأم أمريكي لم يتجاوز عمرهما 11 يوماً يقوم أحدهما بعناق الآخر بحنان وتعلو وجهه ابتسامة بريئة، الكثير من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وذلك كون شقيقه متوفى وتظهر الصورة وكأنه يودعه الوداع الأخير، وتجاوز عدد من شاهدها أكثر من 6 ملايين خلال ساعات من نشرها.

وكان التوأم ميسون وهوك قد ولدتهما أمهما بمستشفى سانت لويس، وهي إحدى المدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية تقع في ولاية ميسوري قبل أن يتوفى هوك، بسبب عيب خلقي عبارة عن فتق في الحجاب الحاجز وهو مرض شائع بين الأطفال حديثي الولادة، حيث به تولد حالة واحدة في كل 2500 طفل، وفقا لمستشفى الأطفال في بوسطن، وهي واحدة من أكبر مؤسسات الأطفال في الولايات المتحدة.