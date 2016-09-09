أرسنال يتلقى أخبارًا سعيدة حول لاكازيتي

باريس ـ كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رفض الكسندر لاكازيتي، مهاجم ليون الفرنسي، تجديد تعاقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط لاكازيتي بالانتقال لصفوف أرسنال هذا الصيف، ولكن تم رفض العرض الذي وصلت قيمته لـ 29.3 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى أرسين فينجر، مدرب الجانرز، لحسم الصفقة، مستغلًا عدم رغبة اللاعب في الاستمرار، وهو ما قد يعجل بإتمام الصفقة خلال كانون ثان/يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة Le 10 Sportالفرنسية، فإن إدارة ليون عرضت 100 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لإغراء لاكازيتي بالاستمرار مع الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن جان ميشيل أولاس، رئيس النادي، يسعى لوضع شرطًا جزائيًا كبيرًا في عقد لاكازيتي من أجل غلق ملف رحيله بشكل نهائي، ولكن اللاعب لم يوافق على العرض حتى الآن، ويبدو أن لديه رغبة كبيرة في الرحيل.