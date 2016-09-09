وكالة الطاقة الذرية: تجربة بيونجيانج النووية مثيرة للقلق ومؤسفة

زوريخ - رويترز – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية الجمعة “انتهاك صارخ لقرارات عديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وتتجاهل مطالب المجتمع الدولي المتكررة.

وقال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة في فيديو على موقع الوكالة على الإنترنت “إنه عمل مثير للقلق الشديد ومؤسف.”

وأضاف أن الوكالة مستعدة لاستئناف أنشطة التحقق في كوريا الشمالية بمجرد التوصل لاتفاق سياسي بين الدول المعنية.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة الجمعة، بتفجير كان أقوى من القنبلة التي أسقطت على هيروشيما وقالت إنها أتقنت القدرة على تحميل رأس حربي على صاروخ باليستي.