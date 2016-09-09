رئيس الوزراء الإيطالي: سحب روما طلب تنظيم أولمبياد 2024 سيكون محزناً لنا

روما - د ب أ – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، خيبة أمله إزاء احتمالات سحب العاصمة روما طلبها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 .

ونقلت تقارير إعلامية مساء الخميس عن رينزي قوله، “هذا أمر محزن لروما وإيطاليا بأكملها. لا يجب التوقف بسبب الخوف من المستقبل.”

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت أن فيرجينيا راجي الرئيسة الجديدة للبلدية في روما ستعلن التراجع عن طلب استضافة الأولمبياد.

وكانت راجي قد انتخبت في حزيران/يونيو الماضي وقد أبدت معارضتها لطلب استضافة الأولمبياد ، والذي كان يؤيده رئيس البلدية السابق إجناسيو مارينو.

واستضافت روما الأولمبياد آخر مرة في عام 1960 ولكن حزب “حركة النجوم الخمسة” الذي تمثله راجي يعارض طلب الاستضافة بسبب مخاوف تتعلق بتكاليف التنظيم.

وكانت إيطاليا قد انسحبت ، بسبب الأزمة المالية ، من المنافسة على تنظيم أولمبياد 2020 ، الذي ستستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو.

ويتنافس على تنظيم أولمبياد 2024 أيضاً لوس أنجليس وبودابست وباريس، وستعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن المدينة المنظمة في أيلول/سبتمبر 2017 .