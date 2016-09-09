تركيا: على الاتحاد الأوروبي أن يسرع وتيرة المساعدات التي وعد بها اللاجئين

أنقرة - رويترز – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي الجمعة، إن على التكتل أن يسرع وتيرة تسليم المساعدات الإنسانية التي وعد بها نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا.

وقال إن هناك ضرورة للاتفاق على خارطة طريق ملموسة لاتفاق إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي. وتعهد الاتحاد الأوروبي بدفع ثلاثة مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا.