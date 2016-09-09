الرئاسي الليبي يكشف عن عرض من كوريا الجنوبية لتدريب مقاتلين لدمجهم في المجتمع المدني

القاهرة - د ب ا – كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني النقاب عن إن كوريا الجنوبية عرضت برنامجاً لتدريب ألفي شاب ليبي في العديد من المجالات الحيوية، كخطوة تؤسس لإدماج المقاتلين في مختلف المجالات العملية التي تحتاج لسواعدهم من أجل بناء البلاد .

وقال الكوني، في تصريحات أوردها موقع بوابة الوسط الاخباري الجمعة ، إن سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا كيم يونج تشاي أعرب، خلال لقاء جمعهما أول من أمس بالعاصمة التونسية، عن عزم بلاده المساهمة في المساعي الليبية لإدماج المقاتلين في المجتمع المدني كخطوة ضرورية تواكب وتساند الانتقال من المرحلة الانتقالية نحو الدولة، وذلك باقتراح برامج تدريبية موسعة، وفي مختلف المجالات، تتم في المراكز العلمية المؤهلة داخل كوريا.

وأوضح الكوني أن اللقاء تطرق أيضاً إلى آفاق التعاون الثنائي المستقبلية بين البلدين، لرغبة كوريا الجنوبية في فتح سفارتها بطرابلس في الفترة القريبة المقبلة.

يذكر انه منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، شهدت ليبيا انفلاتاً امنياً بين العديد من الميليشيات المسلحة.