موجيريني: الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع تركيا بشأن اتفاق التأشيرة

أنقرة - رويترز – قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع تركيا على تحديث نظام الاتحاد الجمركي وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول للتكتل.

وأدلت موجيريني بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة.

وأضافت أن هناك ضرورة لبدء عملية سياسية في المعركة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأصبحت قضية إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا نقطة شائكة في المفاوضات بشأن اتفاق تاريخي بخصوص اللاجئين. وتقول أوروبا إنه للحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول ينبغي على تركيا أن تعدل قانونها لمحاربة الإرهاب والذي تصفه أوروبا بأنه فضفاض للغاية وفقا للمعايير الأوروبية. وتقول تركيا إنها بحاجة للقانون لمواجهة مخاطر أمنية متعددة.

من جانبه قال هان إنه يعتقد أن حل الخلاف مع تركيا بشأن وتيرة تقدم محادثات اتفاق التأشيرات ممكن وإن التوقيت أمر يرجع لأنقرة.