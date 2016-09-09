﻿

دي ميستورا: نجاح المفاوضات الاميركية-السورية حول سوريا يمكن ان يحدث فارقاً كبيراً

Sep 09, 2016

22ipj24

جنيف- أ ف ب – اعتبر مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الجمعة، ان نجاحاً محتملاً للمفاوضات بين الروس والاميركيين حول سوريا، يمكن ان “يحدث فارقاً كبيراً” بالنسبة للمساعدات الانسانية لكن ايضاً لاستئناف العملية السياسية.

وقال لوسائل الاعلام، ان “النتائج يمكن ان تحدث فارقاً كبيراً لإعادة العمل بوقف الاعمال القتالية، وان تترك اثراً كبيراً على المساعدات الانسانية وعلى الطريقة التي تستأنف بها العملية السياسية”. واوضح انه التقى الخميس على مدى اكثر من ساعة في جنيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left