 تنظيم الدولة يهاجم مجدداً قضاء الرطبة غرب العراق

الرمادي - د ب أ – أعلن مصدر عسكري عراقي، الجمعة، أن عناصر تنظيم الدولة الاسلامية، هاجموا وللمرة الثانية قضاء الرطبة غربي الأنبار خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال المصدر،الذي لم يتم تسميته، إن “العشرات من عناصر تنظيم الدولة قاموا بمهاجمة قضاء الرطبة الواقعة على الطريق الاستراتيجي، الذي يربط العراق بسوريا والأردن من الجهة الغربية”، مشيراً الى “ان الهجوم هو الثاني من نوعه خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية”.

وأضاف المصدر ان “التنظيم أستخدم خلال الهجوم قذائف هاون وأسلحة متوسطة وخفيفة محاولين الدخول الى القضاء وبسط سيطرتهم عليه … وقام الجيش العراقي بصد الهجوم الإرهابي مستخدماً الدبابات”.