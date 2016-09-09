ممثل السيستاني يدعو الى “تجنب الصراعات” اثر التوتر السعودي-الايراني

بغداد- أ ف ب- دعا ممثل المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني الجمعة إلى “تجنب الصراعات” اثر توتر حاد في العلاقات بين السعودية وايران تزامنا مع مراسم اداء مناسك الحج هذا العام.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في كربلاء جنوب بغداد، “اننا كمسلمين بحاجة اليوم الى احترام الاخر ونبذ التعصب وتجنب الصراعات غير المبررة لا شرعا ولا عقلا ولا اخلاقا”.

واكد على ضرورة “قبول كل منا بالاخر والعمل سويا حيث المشتركات كثيرة، وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا”.

ودارت حرب كلامية بين السعودية وايران هذا الاسبوع حيث اعتبر المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ان الايرانيين “ليسوا مسلمين” ردا على تصريحات للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي قال فيها ان الرياض لا تستحق ادارة الاراضي المقدسة.

وقال خامنئي الاربعاء خلال لقائه عائلات ضحايا تدافع منى حيث قتل 464 حاجا ايرانيا خلال موسم الحج السنة الماضية “هذه الكارثة تبين مجددا ان هذه الشجرة الخبيثة الملعونة لا تستحق ادارة شؤون الاراضي المقدسة” في اشارة للعائلة المالكة في السعودية.

ويغيب الايرانيون عن اداء فريضة الحج لاول مرة منذ نحو ثلاثين عاما لعدم الاتفاق بين الجانبين على المسائل اللوجستية بعد حادث تدافع منى الذي اودى بحياة نحو 2300 شخص السنة الماضية بينهم الحجاج الايرانيون الـ464.