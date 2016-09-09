مسؤول الحج الإيراني يتهم السعودية بانها لا تهتم بأمن الحجاج

طهران- أ ف ب- اتهم المسؤول عن منظمة الحج الإيرانية التي لم توفد اي حاج هذا العام إلى مكة المكرمة، السلطات السعودية بانها “لا تفكر حتى في إجراءات الأمن” رغم مقتل مئات الحجاج في موسم الحج السابق.

وكان يفترض ان يؤدي 64 الف حاج ايراني هذا العام الحج، لكنهم حرموا من ذلك اثر فشل مفاوضات بين القوتين الاقليميتين المتنافستين اللتين تزداد العلاقات بينهما تعقيدا.

وتساءل سعيد احادي رئيس منظمة الحج الايرانية في مقابلة مع فرانس برس “كيف يمكنكم استضافة 1,5 مليون حاج ولا تفكرون حتى في اجراءات الامن؟”.

واضاف “ان سبعة آلاف شخص من 39 بلدا استشهدوا” في موسم حج العام الماضي “لماذا لم تقم المملكة السعودية بدعوة مندوبين عن هذه البلدان ال 39 الى الجلوس معا والتفكير في الاجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار ما حدث؟”.

وبحسب حصيلة لوكالة فرانس اعتمدت حسب بيانات رسمية لمختلف الدول، لقي 2300 حاجا تقريبا حتفهم في موسم 2015، بينهم 464 ايرانيا. وتقول الرياض ان 769 حاجا قتلوا في حين تقول ايران انهم سبعة آلاف.

وتؤكد السعودية من جهتها انها حسنت التنظيم وعززت امن الحج حيث يتدفق نحو مليوني مسلم لاداء الفريضة. واشارت بالخصوص الى تزويد الحجاج بسوار الكتروني يحتوي بياناتهم الشخصية للتعرف عليهم بسرعة.

ومع اقتراب موسم الحج الذي يبدا السبت، احتدمت الحرب الكلامية بين البلدين.

وتبادل المرشد الاعلى للجمهورية في ايران ومفتي السعودية التصريحات النارية الثلاثاء والاربعاء.

وبصرف النظر عن ملف الحج، يدور صراع نفوذ منذ سنوات بين طهران والرياض خصوصا في اليمن وسوريا وهما تتواجهان في كافة الازمات الاقليمية.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما في كانون الثاني/ يناير 2016 ببادرة من الرياض اثر هجوم على سفارتها في طهران قام به محتجون على اعدام رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر النمر.

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نتنياهو مدافعاً عن المستوطنين في الضفة: لا يشكّلون عقبة أمام السلام

القدس المحتلة- الأناضول- دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أنهم لا يشكلون عقبة أمام السلام.

وقال نتنياهو في شريط مصور، اليوم الجمعة “أنا متأكد بأن الكثيرين منكم سمعوا المزاعم بأن البلدات اليهودية في يهودا والسامرة(بلضفة الغربية) تشكل عقبة أمام تحقيق السلام”.

وأضاف، في الشريط الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة “الأناضول”، “كنت دائماً متحيراً حول هذه الفكرة. لأن لا أحد يدّعي بجدية بأن مليوني عربي يعيشون في إسرائيل يشكلون عقبة أمام تحقيق السلام(..)”.

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل ويشكلون نحو 20% من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.

وهذه هي المرة الأولى التي يشبّه فيها نتنياهو المستوطنين بالفلسطينيين العرب في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو “التعددية في إسرائيل تبدي انفتاحها واستعدادها للسلام. ولكن القيادة الفلسطينية تطالب بدولة فلسطينية بشرط مسبق واحد: بأنها ستكون خالية من اليهود”.

واستدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول “أعتقد أن ما يجعل السلام مستحيلاً هو عدم قبول الآخرين، المجتمعات التي تحترم جميع الناس هي المجتمعات التي تسعى إلى السلام، أما المجتمعات التي تطالب بالتطهير العرقي لا تسعى إلى السلام”.

ويطالب الفلسطينيون بدولة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، بدون مستوطنات إسرائيلية أو مستوطنين. كما تطالب السلطة الفلسطينية بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان الذي كان من أبرز أسباب توقف مفاوضات السلام منذ أبريل/ نيسان 2014.