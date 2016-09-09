نتنياهو مدافعاً عن المستوطنين في الضفة: لا يشكّلون عقبة أمام السلام

القدس المحتلة- الأناضول- دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أنهم لا يشكلون عقبة أمام السلام.

وقال نتنياهو في شريط مصور، الجمعة “أنا متأكد بأن الكثيرين منكم سمعوا المزاعم بأن البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (بلضفة الغربية) تشكل عقبة أمام تحقيق السلام”.

وأضاف، في الشريط الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة “الأناضول”، “كنت دائماً متحيراً حول هذه الفكرة. لأن لا أحد يدّعي بجدية بأن مليوني عربي يعيشون في إسرائيل يشكلون عقبة أمام تحقيق السلام(..)”.

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتشير تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل ويشكلون نحو 20% من عدد السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

وهذه هي المرة الأولى التي يشبّه فيها نتنياهو المستوطنين بالفلسطينيين العرب في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو “التعددية في إسرائيل تبدي انفتاحها واستعدادها للسلام. ولكن القيادة الفلسطينية تطالب بدولة فلسطينية بشرط مسبق واحد: بأنها ستكون خالية من اليهود”.

واستدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول “أعتقد أن ما يجعل السلام مستحيلاً هو عدم قبول الآخرين، المجتمعات التي تحترم جميع الناس هي المجتمعات التي تسعى إلى السلام، أما المجتمعات التي تطالب بالتطهير العرقي لا تسعى إلى السلام”.

ويطالب الفلسطينيون بدولة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، بدون مستوطنات إسرائيلية أو مستوطنين. كما تطالب السلطة الفلسطينية بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان الذي كان من أبرز أسباب توقف مفاوضات السلام منذ أبريل/ نيسان 2014.