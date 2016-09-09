مسؤولون: طالبان تحاصر القوات الأفغانية في إقليم جنوبي

قندهار- رويترز- نفذت طائرات حربية ثلاث ضربات جوية الجمعة في إقليم أرزكان بأفغانستان حيث لا يزال مقاتلو طالبان يحاصرون قوات الأمن بعد يوم من التصدي لهجوم مكثف من جانب المتشددين.

وكشف هجوم طالبان في واحد من أكبر المناطق المنتجة للأفيون في البلاد مدى استنزاف القوات الأمنية فيما تحاول احتواء تمرد الإسلاميين في مناطق أخرى من البلاد.

وشق مقاتلو طالبان طريقهم أمس الخميس ليصبحوا على بعد مئات الأمتار من مبان حكومية في تارين كوت عاصمة الإقليم والتي يسكنها زهاء 70 ألف شخص. وهرب الكثير من الزعماء المحليين إلى مطار قريب.

وفي العاصمة الأفغانية كابول أكدت القيادة العسكرية الأمريكية أن طائراتها نفذت ثلاث ضربات جوية على الأقل وأن طائرات القوات الجوية الأفغانية قدمت الدعم.

وقال دوست محمد نياب وهو متحدث باسم حاكم أرزكان إنه بفضل تعزيزات ودعم جوي تمكن الجنود من طرد طالبان من المدينة بحلول الليل لكن الوضع لا يزال خطيرا.

وقال “طالبان لا تزال في المناطق المحيطة بالمدينة. قواتنا مستنزفة وذخيرتها على وشك النفاد.”

وذكر عبد الكريم رئيس مجلس إقليم أرزكان إن الاشتباكات خلال الليل خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى من جانب الحكومة و30 من جانب طالبان.

واتهم طالبان باستخدام المدنيين دروعا بشرية الأمر الذي يعقد جهود طرد المتشددين. وأضاف “سيتطلب الأمر قدرا أكبر من التركيز والمجهود لتطهير كل المناطق.”

ورفضت طالبان الخميس مزاعم مسؤولي الحكومة بوقوع عدد كبير من الخسائر في صفوف مقاتليها.

وأظهرت صور نشرتها طالبان على الانترنت فيما يبدو مقاتلين وهم ينهبون ويحرقون ما يبدو أنه قاعدة عسكرية حكومية.

ولا يزال هناك نحو 16 ألفا من قوات حلف شمال الأطلسي وجنود التحالف في أفغانستان يقتصر دورهم على المشورة وعمليات مكافحة الإرهاب. لكن هذه القوات تنفذ ضربات جوية من حين لآخر دعما للعمليات الأفغانية.