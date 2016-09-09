الإخبارية السورية: الجيش يؤمن طريقا إلى حلب

بيروت- رويترز- قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية الجمعة إن الجيش السوري أمن طريقا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في حلب بعد أن سيطر عليه مقاتلو المعارضة الشهر الماضي ومن المتوقع فتحه قريبا أمام المدنيين.

وأدى تقدم الجيش السوري ومقاتلين متحالفين معه في منطقة الراموسة في جنوب حلب إلى إعادة فتح الطريق الرئيسي إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة في الغرب كما أدى إلى إعادة تطويق كامل للأحياء الشرقية التي تهيمن عليها المعارضة.

وسيطرت قوات المعارضة ومن بينها جماعات متشددة على منطقة الراموسة في أغسطس آب وكسرت الحصار الذي ضربته قوات الحكومة على شرق حلب في يوليو تموز. ودفعت خسارة الحكومة لطريق الراموسة السكان في غرب حلب إلى الاعتماد على طريق أخطر بكثير.

وقال مراسل من الإخبارية في بث مباشر إن الطريق سيفتح أمام المدنيين في غضون ساعات. وقال جندي للمراسل “المنطقة كلها آمنة.”

ويسعى الآن الجيش المدعوم من مقاتلين من إيران والعراق ولبنان وسلاح الجو الروسي إلى مواصلة هجومه على المعارضة إلى الجنوب من حلب.