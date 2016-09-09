شرطة عدن تحبط محاولة تفجير حافلة مفخخة في المدينة جنوبي اليمن

حضرموت- الأناضول- أعلنت الشرطة في محافظة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، مساء الجمعة، إحباط محاولة تفجير حافلة مفخخة والقبض على سائقها.

وقال المكتب الإعلامي لشرطة عدن، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إن “الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة أحبطت، صباح اليوم، عملية تفجير حافلة مفخخة في حي الشيخ عثمان، بمدينة عدن”.

وذكرت شرطة عدن أنه “تم القبض على سائق الحافلة قبل أن يتمكن من تفجيرها وسط محطة الهاشمي لنقل الركاب”.

وأشارت إلى أن وحداتها ووفقاً لمعلومات أمنية، تحركت إلى مكان تواجد الحافلة المفخخة، وألقت القبض على سائقها المدعو (ح.أ.ح) قبل أن يتمكن من تنفيذ العملية الإرهابية.

ولفتت إلى أنه وأثناء محاصرة وحدة مكافحة الإرهاب الحافلة المفخخة، حاول السائق المقاومة باستخدام سلاح ناري بحوزته، غير أن قوات الشرطة باشرت بإطلاق النار على قدمه ما أدى الى إصابته واستسلامه لاحقا.

وأوضحت شرطة عدن، أنه “وفور ضبط الحافلة والقبض على السائق، قام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول العبوات المتفجرة وتفكيكها”.

وبينت الشرطة أن “حجم العبوات والمتفجرات كانت ستحدث كارثة حقيقية وسط حي شعبي مكتظ بالسكان، لو تم تفجيرها”.

وطبقاً لبيان الشرطة فإن “الاعترافات الأولية لسائق الحافلة المفخخة، كشفت أن التعليمات الصادرة إليه، قضت بركن الحافلة في مكان مزدحم وتفجيره أول أيام عيد الأضحى المبارك، بغرض خلق حالة من الفوضى والهلع في صفوف سكان المدينة”.