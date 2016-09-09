قرية اندونيسية تخرج موتاها من القبور كل عام

جاكرتا ـ اعتاد سكان منطقة توراجا بجنوب سولاويزي الاندونيسية على نبش قبورهم كل عام واستخراج جثث أقاربهم وغسلها وتحميهما وإلباسها ملابس جديدة للاحتفال معها في طقوس غريبة للغاية.

ويتضمن احتفال ماينين أو حفل تنظيف الجثامين طقوس استخراج جثامين الأطفال أيضاً وغسلها تمشيط شعورها وجعلها في أبهى صورة بالاضافة إلى إصلاح التوابيت التالفة أو استبدالها بأخرى جديدة قبل إعادة الموتى إليها مرة أخرى.

وتقوم بعض العائلات في توراجا بالاحتفاظ بجثث موتاها في منازلهم وقد تؤجل مراسم دفنها لمدة قد تصل إلى أسابيع آو شهور وحتى سنوات.