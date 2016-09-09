وسم “سعوديات نطالب بإسقاط الولاية” يجتاح “تويتر”

الرياض ـ أجتاح وسم سعوديات نطالب بإسقاط الولاية” مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح من بين الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، حيث طالب مغردون بإسقاط ولاية الرجلعلى المرأة. وعلق عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، على ذلك قائلا إن “المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في النكاح، ولها مثل ما للرجل من حقوق،” وذلك في حوار له مع صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأضاف المنيع أنه “لا ولاية على المرأة إلا في النكاح فقط، فهي امرأة عاقلة لها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء.. وكل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله،وليس عليها ولاية في شيء غير النكاح حيث يشترط فيه أن تزوج من وليها.”