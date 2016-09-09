الظواهري يهدد الولايات المتحدة بتكرار اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر “الاف المرات”





دبي ـ أ ف ب ـ هدد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في شريط فيديو نشرته حسابات تابعة للتنظيم الجهادي على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، الولايات المتحدة بتكرار احداث 11 ايلول/سبتمبر “آلاف المرات”، متوجها الى المسلمين بالقول ان “طريق الخلاص هو الدعوة والجهاد”.

وقال الظواهري في شريط فيديو استمر حوالى عشرين دقيقة ونشر “بمناسبة مرور خمس عشرة سنة على غزوات الحادي عشر من سبتمبر”، “رسالتنا الى الاميركان واضحة كالشمس قاطعة كحد السيف”، مضيفا “طالما استمرت جرائمكم، ستتكرر احداث الحادي عشر من سبتمبر الاف المرات”.

وقال ان اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 جاءت نتيجة ل”جرائم” الاميركيين ضد المسلمين في فلسطين وافغانستان والعراق والشام ومالي والصومال واليمن والمغرب ومصر.

من جهة اخرى، توجه الظواهري الى “الامة المسلمة” قائلا “طريق الخلاص هو الدعوة والجهاد”.

كما تطرق الى الصدامات بين السود والبيض في الولايات المتحدة خلال الاشهر الماضية، متحدثا عن “ذل الافارقة” في الولايات المتحدة، ومعتبرا ان السود لن يتمكنوا من نيل حقوقهم و”الاصلاح عبر الدستور والقانون”، لأن “القانون في يد اغلبية البيض”. وقال “لن ينقذهم الا الإسلام”.

وفجرت مجموعة من الجهاديين في 11 ايلول/سبتمبر طائرات في برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وفي مقر وزارة الدفاع الاميركية في واشنطن وفي ولاية بنسلفانيا، ما خلف حوالى ثلاثة الاف قتيل.

وتبنى تنظيم القاعدة بقيادة اسامة بن لادن آنذاك الاعتداءات.