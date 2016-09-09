تنظيم “الدولة” يعلن مسؤوليته عن مقتل ثلاثة جنود اتراك في سوريا

اسطنبول ـ أ ف ب ـ اعلن الجيش التركي في بيان مقتل ثلاثة من جنوده وجرح اخر في هجوم ضد احدى دباباته في شمال سوريا بحسب ما نقل تلفزيون “ان تي في” الخاص، فيما اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وفي بيان له اعلن التنظيم المتطرف انه استهدف دبابة للجيش التركي بصاروخ موجه شرق بلدة الراعي.

وافاد البيان “تمكن جنود الخلافة من تدمير دبابة للجيش التركي المرتد بعد محاولتهم التقدم على قرية تل الهوى وذلك بصاروخ موجه ليهلك 3 منهم وجرح اخر”، وفقا لحسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وياتي ذلك بعد مقتل ثلاثة جنود اتراك اخرين في هجوم بصاروخ اطلقه التنظيم المتطرف هذا الاسبوع. وقتل جندي تركي في 28 اب/اغسطس في هجوم القت انقرة مسؤوليته على مقاتلين اكراد.

وشنت تركيا عملية غير مسبوقة داخل سوريا في 24 اب/اغسطس اذ ارسلت دبابات وقوات خاصة لدعم الفصائل السورية المقاتلة لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من المنطقة الحدودية.

كما تعمل الحكومة التركية على اخراج حزب الشعب الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي من المنطقة.

وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة ان الهدف من عملية سوريا هو تامين الحدود الجنوبية لتركيا.

وتوعد بمواصلة الهجوم العسكرية “ليس فقط ضد داعش بل كذلك ضد جماعات ارهابية مثل حزب الشعب الديموقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي” حتى تحقيق هذاالهدف.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردي مجموعة ارهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة دامية ضد الحكومة التركية.