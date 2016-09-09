استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

غزة ـ الأناضول ـ استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، في مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، في تصريح للأناضول إن “فتى فلسطينيا يبلغ من العمر (16 عاما)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع″.

وأفاد مسعفون أن الشاب أصيب برصاصة متفجرة بعينه اليسرى، خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين، وقوات إسرائيلية على حدود قطاع غزة.

ويستخدم الجيش، قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي، لقمع المتظاهرين الذين يردون برشق الحجارة، والزجاجات الحارقة.

ومنذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين إسرائيليين متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد “الأقصى”، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.