أمريكا: تقدم في محادثات سوريا لكن من غير الواضح إمكانية التوصل لاتفاق

جنيف ـ رويترز ـ قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وروسيا أحرزتا اليوم الجمعة تقدما بشأن اقتراحات لوقف إطلاق النار في عموم سوريا لكن التفاصيل الفنية لم تكتمل بعد وليس من الواضح ما إذا كان التوصل لاتفاق نهائي ممكنا.

وأدلى المسؤول بتلك التصريحات بعد يوم من المحادثات في جنيف بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال المسؤول “المناقشات مستمرة حتى حلول المساء فيما يتم العمل على المسائل الفنية بين الفريقين… لسنا في وضع يسمح لنا الآن بالقول إن كان التوصل لاتفاق نهائي ممكنا أم لا.”