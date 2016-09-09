جدل في المغرب حول استقبال وزير إماراتي سابق على طريقة العاهل المغربي

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: على طريقة تشبه مراسيم الاستقبالات التي تخصص للعاهل المغربي، حظي مانع سعيد العتيبة، الوزير الإماراتي السابق، أثناء زيارته إلى قصره في المغرب، بالطقوس نفسها، وإن بدت مختلفة نسبياً ومبالغاً فيها.

ويتداول متصفحو الفضاء الأزرق “الفايسبوك” فيديو يظهر فيه وزير الذهب الأسود سابقاً يمشي الخيلاء على بساط أحمر، فيما تتقدم للسلام عليه طفلات بعمر الزهور، يستقبلنه برمي الورود وتقبيل يده التي يتركها ما شاء دون أن يسحبها بسرعة.

كما أنه اعتذر عن شرب الحليب والتمر المقدّم له، حيث طرح البعض سؤالاً استنكارياً لمن يشبه في هذا الموقف.

ولم يتم التعرّف على الشخص الذي كان يمشي وراءه على السجاد، والطفلة التي ترافقه، في الوقت الذي كانت فيه النساء تهتفن بالأهازيج الشعبية الأمازيغية، فيما تقوم الفتيات الصغيرات بتقبيل اليد.

وأثناء مروره على السجاد، لم يفت مانع سعيد العتيبة، الذي يحلو له أن يقدم نفسه كشاعر، أن يلوح بيده للحاضرين.

ولقي الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة في زمن قياسي، ردود فعل غاضبة، وصفت الأمر بالعبودية التي يحلو للبعض أن يمارسها، في بلد يدّعي في نشيده الرسمي بأنه بلد الأحرار.