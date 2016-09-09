وزير الدفاع الأميركي يعتبر أن الصين تتحمّل “مسؤولية” في معالجة الأزمة الكورية





اوسلو- أ ف ب- دعا وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر الجمعة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، بعد أن أجرت تجربة نووية جديدة، إلا أنه قال إن الصين تتحمّل “مسؤولية” في معالجة المشكلة.

وصرّح كارتر للصحافيين أثناء زيارة إلى أوسلو “يجب أن نضاعف الضغوط على كوريا الشمالية”.

وتحدث عن اتخاذ خطوات لتعزيز الدفاعات في المنطقة بما في ذلك نشر أنظمة متطورة مضادة للصواريخ.

وقال كارتر، في إشارة إلى الصين، أقوى حلفاء كوريا الشمالية، “إحدى الأمور التي أودّ الإشارة إليها هي دور الصين”.

وأضاف “الصين تشترك في مسؤولية مهمة بالنسبة لهذا التطور، وعليها مسؤولية مهمة لوقفه”.

وأكد أنه “من المهم أن تستغل وضعها وتاريخها ونفوذها لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية”.

وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق من الجمعة، عن إجرائها تجربة نووية هي الخامسة والأقوى في برنامجها النووي المثير للجدل.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في وقت لاحق الجمعة لمناقشة رده على التجربة النووية.