أحد عشر مرشحاً إلى الانتخابات التمهيدية لليمين في فرنسا





باريس- أ ف ب- تقدّم 11 مرشحاً بطلبات للمشاركة في الانتخابات التمهيدية لليمين في فرنسا، بينهم امراة واحدة، كما أعلنت الهيئة المنظمة للانتخابات الجمعة في ختام عمليات التسجيل.

وينبغي مراجعة أهلية ملفات المرشحين بحلول 21 أيلول/سبتمبر، موعد انطلاق الحملة رسمياً لهذه الانتخابات غير المسبوقة لليمين في 20 و 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المرجح أن ينحصر عدد المتقدمين الذين يلبّون معايير صارمة للمشاركة بثمانية، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه (1995-1997)، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012).

وتمكّنت ناتالي كوسيوسكو موريزيه (43 عاماً)، التي تدافع عن “يمين حديث” معتدل، من جمع المراجع المطلوبة في اللحظة لأخيرة.

أما برونو لو مير (47 عاماً)، وفرنسوا فيون (62 عاماً)، رئيس الوزراء بين 2007 و2012، فليسا الأوفر حظاً.

وهناك أيضاً ثلاثة متنافسين لاستكمال المشهد من المرشحين المعروفين: جان فرنسوا كوبيه (52 عاماً)، الرئيس السابق للحزب، هيرفيه ماريتون، ليبرالي محافظ عارض بشدة شرعية زواج المثليين، وجان فريدريك بواسون، من الحزب الديموقراطي المسيحي، الذي يدور في فلك “حزب الجمهوريين”.

وقالت الهيئة العليا برئاسة محامية مستقلة من “الجمهوريين”، الحزب الرئيسي لليمين الفرنسي، إنها تلقت “ثلاثة ترشيحات” من تشكيلات أخرى.

لكنها لم تذكر أسماء هؤلاء المرشحين الغامضين الذين تعتبر فرصهم معدومة عملياً لتلبية معايير المشاركة.