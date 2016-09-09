فيسبوك يتراجع عن حذف صورة “فتاة النابالم” بعد انتقادات





سان فرانسيسكو- رويترز- تراجع موقع فيسبوك عن قراره بحذف صورة “فتاة النابالم” التي تعود لحرب فيتنام، بعد تعرّضه لانتقادات من رئيسة وزراء النرويج، التي قالت إن الصورة “شكّلت تاريخ العالم”.

كان الموقع قال في بادئ الأمر إن الصورة التي تظهر فيها فتاة عارية تبلغ من العمر تسعة أعوام، وهي تفرّ من هجوم بالنابالم، تنتهك معاييره الخاصة بالعري.

لكن فيسبوك قال لاحقاً في بيان “في هذه الحالة نقرّ بالأهمية التاريخية والعالمية لهذه الصورة في توثيق لحظة معينة من الزمن”.

كانت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج انتقدت فيسبوك، في وقت سابق الجمعة، لحذفها الصورة الشهيرة من صفحات الموقع ومن حسابها.

وفي خلاف بين الزعيمة المنتخبة وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كيفية مراقبة الانترنت قالت سولبرج إن فيسبوك تغيّر التاريخ بحذف الصورة التي تعود إلى عام 1972 وبها بخلاف الفتاة أطفال يفرّون من قرية تعرّضت للقصف.