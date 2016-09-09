بعد تصويت رابع.. البرتغالي جوتيريس مازال يتصدّر السباق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة





نيويورك- رويترز- قال دبلوماسيون إن رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريس مازال يتصدّر السباق على منصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد اقتراع سري رابع في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية اليوم الجمعة.

ويدلي الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بأصواتهم من خلال إبداء الرأي في كل مرشح من المرشحين العشرة الباقين في السباق والاختيارات المتاحة هي: التأييد أو عدم التأييد أو لا رأي. وقال دبلوماسيون إن جوتيريس حصل على 12 صوتاً مؤيداً مقابل صوتين معارضين وبطاقة واحدة بلا رأي.

وتمثّل هذه النتيجة تحسناً طفيفاً عن الجولة الثالثة من التصويت التي منحته 11 صوتاً مؤيداً مقابل ثلاثة أصوات غير مؤيدة وبطاقة واحدة بلا رأي.

وفاز جوتيريس في ثلاث جولات تصويت سرية سابقة في مجلس الأمن.

وقال دبلوماسيون إن وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك جاء في المركز الثاني بعشرة أصوات مؤيدة وأربعة أصوات غير مؤيدة وصوت واحد بلا رأي، في تقدم طفيف أيضاً عن نتيجة التصويت في الجولة الثالثة، والتي كانت تسعة أصوات مؤيدة وخمسة غير مؤيدة وصوت واحد بلا رأي.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اقتراعات سرية حتى يصل إلى توافق على مرشح ليحلّ محلّ بان جي مون، الذي تنتهي ولايته في نهاية 2016 بعد أن شغل المنصب فترتين كل منهما خمس سنوات.

وقال دبلوماسيون إن المجلس سيجري تصويتاً خامساً في 26 سبتمبر أيلول ويهدف إلى تقديم توصية بمرشح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً لانتخابه بحلول أكتوبر تشرين الأول. وفي نهاية المطاف يتعين أن توافق الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس -الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا- على مرشح.

وشغل جوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال من 1995 حتى 2002 ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من يونيو حزيران 2005 حتى ديسمبر كانون الأول 2015.