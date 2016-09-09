لافروف ينحي على أمريكا باللائمة في تعطيل اتفاق سوريا





جنيف- رويترز- أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الولايات المتحدة تعطّل اتفاقاً بشأن سوريا في محادثات في جنيف مع نظيره الأمريكي جون كيري الجمعة، وقال إنهما ربما يلتقيان مجدداً الأسبوع المقبل.

وقال لافروف للصحفيين الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن اتفاق محتمل في مؤتمر صحفي “نعتقد أنه ربما نوقفها (المحادثات) .. ربما نجتمع الأسبوع المقبل”.

وأضاف لافروف “أعتقد أن من المهم بالنسبة لهم (الوفد الأمريكي) أن يراجعوا الأمر مع واشنطن”.

وسئل مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية عن تعليقات لافروف فقال إن كيري مستمر في بحث المقترحات مع زملائه في واشنطن.

وأضاف “هذه المناقشات مستمرة، وعندما يكون هناك المزيد لنقوله سنفعل”.