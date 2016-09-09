﻿الحكومة المغربية بقيادة الإسلاميين تعتبر حصيلتها «مشرفة وإيجابية»

الرباط – أ ف ب: اعتبرت الحكومة المغربية التي يقود الإسلاميون تحالفها المكون من أربعة أحزاب، حصيلة عملها منذ خمس سنوات «مشرفة وإيجابية»، وذلك قبل شهر من ثاني انتخابات برلمانية في البلاد بعد إقرار دستور جديد العام 2011.

ووصف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال مساء الخميس في ندوة صحافية حصيلة الحكومة بانها «مشرفة وإيجابية، وتجب مواصلة تقويتها ما بعد الانتخابات» المنتظرة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويطمح حزب العدالة والتنمية الاسلامي الى الفوز بهذه الانتخابات امام منافسه الابرز حزب الاصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة قبل ان ينسحب منه أثناء الحراك الشعبي بداية 2011.

وأصدر هذا الحزب الموجود في المعارضة أخيراً تقريراً تضمن انتقادات كثيرة لحصيلة الحكومة، معتبراً أنها «لم تف» بوعودها التي قدمتها للمغاربة.

ويتنافس نحو 30 حزباً على 395 مقعداً في البرلمان، وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 16 مليون مغربي حسب آخر الإحصاءات المعلنة بداية أيلول/سبتمبر. يذكر ان نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية كانت 45%.

وقال الخلفي، وهو عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، إن «هناك عدداً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت مطروحة رغم الانجازات التي حققها التحالف الحكومي». واوضح انه «في المجال الاجتماعي هناك تحديات ترتبط بجودة التعليم عبر مراجعة المناهج وتمكين الشباب من اللغات، اضافة لتحدي البطالة ثم تحدي جودة الخدمات الصحية، وتحدي القضاء على الفوارق بين الجهات، خصوصاً القرى والبوادي». ورغم الظروف الاقتصادية «الصعبة» كما يقول الخلفي «نجحت الحكومة في تصحيح اختلالات المالية العمومية والتقليص الكبير للعجز من 7,2 إلى 3,5% من الناتج الاجمالي الخام».

وتابع ان الحكومة تمكنت من «زيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 146 مليار درهم (نحو 14 مليار يورو) خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الحكومة». وبالنسبة للخلفي فإن التحدي المطروح امام الاقتصاد هو «توسيع مصادر النمو في بلادنا والانتقال الى مرحلة جديدة على مستوى النموذج التنموي (…) تعطي أولية أكبر للصناعة والطاقات المتجددة التي خصص لها 100 مليار درهم (نحو 10 مليارات يورو) استثمارات خلال 15 عاماً المقبلة». من جهته، كان حزب الأصالة والمعاصرة كشف في وقت سابق من الاسبوع الحالي برنامجاً يتضمن أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، منددا بـ«فشل» الحكومة مؤكداً انه يريد «انقاذ المغرب». وتعهد الحزب الليبرالي بتقديم «نموذج جديد للتنمية» لتعزيز النمو الاقتصادي ليصل الى 6% واستحداث 150 الف فرصة عمل سنويا. كما تعهد تشكيل فريق حكومي مصغر في المستقبل وزيادة ميزانية الثقافة، وإصلاح قانون العائلة الذي يحدد حقوق المرأة.