﻿نشطاء يغردون عبر هاشتاغ «فتح تهرب» بعد قرار السلطة تأجيل الانتخابات

رام الله – «القدس العربي»: اعتبر باسم الزعارير النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية، أن قرار المحكمة الفلسطينية العليا تأجيل الانتخابات البلدية والقروية، يؤكد هروب حركة فتح من المنافسة واعترافها بالهزيمة المبكرة، حتى وإن وظفت القضاء في ذلك. وأوضح في تصريح صحافي أن قرار تأجيل الانتخابات هو قرار سياسي وليس قانونيا، حيث تم استغلال القضاء لشرعنة خطوة التأجيل لتخرج حركة فتح والسلطة بماء وجهها من ورطة الانتخابات.

وبين أنه رغم ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية، الإرهاب والتهديد بحق معظم المرشحين الذين نافسوا فتح، بل وبتوظيف التنسيق الأمني وتدخل مخابرات الاحتلال لعزل بعض القوائم وبعض المرشحين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لهم لعدم الخوف من شبح الهزيمة. إن رعب الهزيمة سيطر على أوساط السلطة وفتح بعد تشتت قوائمها بسبب الزحام وعدم الانضباط في الضفة، وبسبب إسقاط قوائم فتح في غزة بالطعون مما يدلل على الفشل في تشكيل قوائم تنسجم مع قانون الانتخابات. وأكد النائب أن قرار وقف الانتخابات يعد إعداما للديمقراطية وترسيخا للتفرد والديكتاتورية وسياسة التعيينات ومصادرة لحق المواطنين في اختيار من يمثلهم في إدارة الهيئات المحلية لتستمر حالة العجز والشلل التي تعاني منها البلديات وخدماتها مع استمرار وجود الهيئات التي انتخبت عام 2012 حيث نافست فتح فيها نفسها. في غضون ذلك أطلق نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية ضمن هاشتاغ «فتح تهرب» تعبيرًا عن استنكارهم لقرار السلطة وقف الانتخابات. وأكد المغردون ضمن الوسم الذي لاقى انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي أن حركة فتح هربت من الاستحقاق الانتخابي بعدما وصلت إلى قناعة أن نتائجها لن تكون كما تريد، وأن صندوق الاقتراع سيوجد قيادة جديدة هي الأقدر منها على تسيير الأمور في المرحلة المقبلة. وقالوا إن حركة فتح أرادت انتخابات شكلية تجريها وتشارك فيها وحدها ولكن حين أعلنت حماس استعدادها للمشاركة فضلت الأولى التهرب من المنافسة معلنة وقف الانتخابات تحت حجج واهية.

وقالت الكاتبة والمحللة السياسية لمى خاطر في تعليقها على قرار وقف الانتخابات إن السلطة لن تعدم المبرر لوقف الانتخابات إذا ما شعرت أن الرياح ستجري بما لا تشتهي سفينتها، ورغم المبررات الشكلية فإن قرارها الأخير بتعليق الانتخابات أو وقفها نابع من أمرين أساسيين. وأشارت خاطر إلى الأزمة الداخلية لحركة فتح التي تجلّت من خلال الانشقاقات وعدم النجاح في الإجماع على قائمة للحركة في المناطق الكبرى والمهمة وإلى التحذيرات الإسرائيلية من إمكانية فوز حماس، رغم أن الأخيرة لم تشارك بقوائم واضحة في الضفة، لكن الاحتلال يرى أن امتلاك حماس أو المقربين منها شرعية انتخابية في أي مستوى هو خط أحمر يجب عدم السماح بتجاوزه، بحسب تعبيرها.