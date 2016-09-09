﻿تهديد بالقتل لوزير التربية والتعليم الفلسطيني بسبب نظام الثانوية العامة الجديد

رام الله – «القدس العربي»: نشر صبري صيدم وزير التربية والتعليم الفلسطيني في حكومة الوفاق على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تهديداً بالقتل وصله عبر رسائل الموقع، تضمن أيضا تهديداً لعائلته بالتشريد في حال لم يتراجع عن النظام الجديد للثانوية العامة الذي أعلن عنه قبل أسابيع قليلة.

وجاء في رسالة التهديد «الركيكة» لغويًا «اسمع ولاك هي قدام الكل إذا ما برجع النظام التوجيهي الأساسي رح تموت بأول فرصة قريبة الك وهي قدام جمهورك خلال هالكم يوم إذا ما رجع النظام القديم رح شرد أهلك وعيلتك». كما جاء في الرسالة أن لا يحاول معرفة صاحب الحساب على فيسبوك كون الحساب وهميا. وأن الوزير مراقب حتى إشعار آخر. وطلب صاحب التهديد من الوزير أن يتنبه لأولاده قبل أن يفكر بالنظام الجديد للثانوية العامة كونهم شبانا مثل الورد ولا يريد خسارتهم. وأبلغ صاحب التهديد الوزير صيدم أنه سيتصل به خلال أيام قليلة من حساب آخر في فيسبوك، وإذا كان الجواب سلبيا فإن جوابه سيكون «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الوزير صيدم بعد نشر التهديد يقول «شكرا لصاحب هذه الكلمات لأنه زادني إصرارا ودافعية. أفهم ثقافة الانتقاد لكنني لن اقتنع ابدا بثقافة الاعتداء فما بالكم بالتهديد بالقتل؟ ينسى البعض أنني امتلك بعض الخبرة في عالم الفضاء الإلكتروني وأنني دائما ما أجبر عثرات الكرام. لكنني مع هذه الحالة فإن الأمر سيختلف. ولا داعي للتحدي لأن التفاصيل عندها ستتبع. التغيير ليس عملية سهلة ونحن لسنا أخير ممن سبقونا في مسيرة النضال؟. أتمنى لكم عيدا هادئا».

كما أكد أن لديه معلومات في الفضاء الإلكتروني وبيانات يتحفظ على نشرها في هذا الوقت، وانه في حال استمر التهديد سيقوم بنشرها ولن يتهاون في أي قصة على الصعيد الشخصي وتهديد عائلته سيما وأن الحديث يتعلق بتشريد العائلة. وكشف صيدم أنه تم تبليغ النيابة العامة والشرطة الفلسطينية في الحادثة رسميا وأن هناك متابعات حثيثة تقوم بها الجهات الأمنية لمتابعة صـاحب هذه الرسالة والوصول إلـيه.