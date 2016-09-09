﻿بان كي مون والاتحاد الأوروبي يرحبان بالقضاء على مخزون ليبيا من الأسلحة الكيميائية

عواصم – وكالات: رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، بـ «الإتلاف الناجح» لجميع مواد الأسلحة الكيميائية الليبية، بإشراف منظمة حظر السلاح الكيميائي. جاء ذلك في بيان تلاه استيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على الصحافيين في مقر المنظمة الدولي في نيويورك.

وقال البيان إن «الأمين العام رحب أيضاً بالخبرات البشرية والفنية والمعدات والموارد المالية المقدمة من كندا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ومالطا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلاً عن مساهمة الدنمارك البحرية في نقل المواد الكيميائية إلى ألمانيا للتخلص منها نهائياً».

من جهته رحّب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بنجاح عملية الإزالة الآمنة للأسلحة الكيميائية المتبقية من ليبيا، وفقا لاتفاقية حظر ‏الأسلحة الكيميائية.‏ واعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغريني»، في بيان صحافي، أن هذا الإجراء ‏يُعد «تطوراً إيجابياً وهاماً لاستقرار ليبيا». ‏

وأضافت، أن «تخلص ليبيا من المواد الكيمائية بصفة نهائية، بعد أن وصلت إلى ألمانيا ليتم تدميرها في معامل ‏مخصصة والتخلص منها بشكل آمن هناك، من شأنه إزالة خطر وقوع هذه الأسلحة في الأيادي الخطأ».‏

وهنأت موغريني، «كل الذين عملوا بجد لتحقيق هذه النتيجة: المدير العام، وموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ‏وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وكذلك الدول الأطراف التي ساهمت في نجاح العملية، ولا سيما الدنمارك التي وفرت سفينة ‏نقل والمرافقة البحرية، وألمانيا التي توفر مرافق التدمير».‏

كما اعتبرت العملية «مثالاً آخر على الجهود الدولية الناجحة لمساعدة دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على ‏الامتثال لالتزاماتها، وخطوة أخرى نحو القضاء التام على كل الترسانات الكيميائية».

وكانت الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التابعة لوزارة الخارجية إتمام ليبيا جميع التزاماتها تجاه ‏الاتفاقية الملزمة بتخلصها من أسلحتها الكيميائية. وأوضحت الهيئة أن عينات سُحبت يوم الخميس من آخر شحنات السلائف ‏الكيميائية التي سلمتها ليبيا ووصلت ميناء بريمن في ألمانيا الثلاثاء الماضي، وذلك في حضور مفتشي المنظمة ومراقبين ‏عن الجانب الليبي.‏

وفي بيان حول مسار عمليات التخلص من المخزون الليبي من الأسلحة الكيميائية، أشارت الهيئة أن ليبيا انضمت إلى اتفاقية ‏حظر الأسلحة الكيميائية في 2004، معلنةً عن مخزون يقدر بـ 24 طنًا من غاز الخردل ومئات الأطنان من السلائف ‏الكيميائية التي تدخل في عمليات التصنيع.‏

كما بين البيان أنه في شهر تشرين الاول / أكتوبر 2010 بدأت أنشطة التخلص من غاز الخردل قبل أن تتوقف هذه الأنشطة ‏لخلل فني، مضيفًا أن التعاطي مع هذا الملف استؤنف مجددًا في 2012 بأعباء أكثر لما اكتشف من ذخائر كيميائية جديدة لم ‏يبلغ عنها في إعلان 2004، واستمرت عمليات التعاطي مع هذا الملف إلى أن أعلن في أيار/مايو 2014 تخلص ليبيا من كامل ‏ذخائرها الكيميائية.‏

ووفقًا للبيان، فإن ليبيا لم تكد تطوي مرحلة إتلاف الأسلحة الكيميائية من الفئة (1) حتى عكفت على التعامل مع السلائف، ‏التي تندرج ضمن جداول الاتفاقية كمواد مصنفة بالفئة (2)، باعتبارها مزدوجة الاستخدام، يتعين تدميرها لارتباطها ‏بتصنيع بعض أصناف الأسلحة الكيميائية.‏

إلى ذلك، أشار البيان إلى الظروف المحيطة ببرنامج التخلص من الكميات المتبقية من المخزون الكيميائي وعدم توفر ‏التكنولوجيا المناسبة للتدمير والأوضاع الأمنية التي لا تزال سائدة في ليبيا، باعتبارها عوامل أثرت في تأخر إنجاز التخلص ‏من المخزون المتبقي إلى أن صدر القرار الدولي من مجلس الأمن بمساعدة ليبيا على استئناف تخلصها من النفايات ‏الكيميائية وجرت عمليات تحميل شحنات السلائف الكيميائية المقدرة بحوالي 500 طن في 27 آب / أغسطس ‏الماضي. واختتم البيان بأنه رغم الخطورة العالية في التعامل مع مثل هذه المواد إلا أنه لم تسجل حالة إصابة واحدة ولم ينشأ ‏أي تلوث بيئي طيلة فترة تنفيذ البرنامج.‏

في سياق متصل وصلت آخر دفعة من مخزونات المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع اسلحة كيميائية من ليبيا الى ‏المانيا وتجري الاستعدادات الان لتدميرها، بحسب ما افادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس. وقال احمد ‏اوزومجو مدير المنظمة المدعومة من الامم المتحدة في بيان انه «تم اتخاذ خطوة مهمة اخرى باتجاه تدمير ما تبقى من ‏المواد التي يمكن استخدامها لتصنيع الأسلحة الكيميائية الليبية».‏

والمخزونات التي تتضمن 23 خزاناً من المواد الكيميائية، نقلت خارج ليبيا على متن سفينة دنماركية في 30 ‏آب/اغسطس من ميناء مصراتة تحت اشراف الأمم المتحدة.وأضاف اوزومجو ان الدنمارك قادت العملية وان «المواد ‏الكيميائية المتبقية وصلت بامان وسلامة الى منشأة التدمير المتخصصة في مونستر».‏

وسيكون تدمير نحو 500 طن من المنتجات الكيميائية السامة من قبل شركة «جيكا» الالمانية الحكومية المتخصصة في ‏التخلص من الأسلحة الكيميائية، المرحلة الأخيرة من عملية التخلص من مخزونات البلد الشمال افريقي المضطرب.‏

وكانت المخزونات في منطقة على بعد نحو 200 كلم جنوب سرت حيث تقاتل القوات الموالية للحكومة تنظيم الدولة ‏الإسلامية. ويقلل تدمير هذه الأسلحة المخاوف من حصول التنظيم المتطرف عليها في ليبيا التي تعاني من الفوضى منذ ‏الاطاحة بمعمر القذافي. وصرحت الوكالة في بيان الخميس ان «هذه المواد لم يتم تحويلها الى أسلحة والآن اصبح من ‏المستحيل تحويلها الى اسلحة». وفي 22 تموز/يوليو صادق مجلس الامن الدولي على خطط ازالة الاسلحة الكيميائية ‏المتبقية في ليبيا. ‏وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع القرار (2298) في 22 تموز/ يوليو الماضي، وأجاز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة المساهمة في عملية نقل وتخزين وتدمير الأسلحة الكيميائية الليبية تحت إشراف المنظمة، وذلك خشية وقوع تلك المواد في أيدي عناصر أو جماعات متشددة أو إرهابية، في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد.

يُذكر أن السلطات الليبية قدمت خطاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة في أوائل تموز/يوليو الماضي، وطلبت المساعدة في تدمير ما تبقى لديها من مواد كيمائية (قُدرت بنحو 700 طن من الفئة الثانية).

وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، إخراج آخر شحنة من المواد الكيميائية من ليبيا، وقال في تصريحات للصحافيين في لاهاي حينها إن «عملية إخراج المخزون الليبي من الأسلحة الكيميائية اكتملت في 27 آب/ أغسطس، الأمر الذي يغلق باب مرحلة مهمة تضمن عدم وقوع هذه المواد في أيادٍ تسيء استخدامها».