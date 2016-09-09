﻿رئيس «فايزر»: خطة هيلاري كلينتون لكبح أسعار الأدوية تضر بالمستهلكين

بوسطن – رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» أمس الأول ان الاقتراحات الأخيرة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون لكبح الأسعار «غير المبررة» للأدوية الأمريكية ستضعف الاستثمار في ابتكار أدوية جديدة وتضر المستهلكين في آخر الأمر.

وأضاف إيان ريد في بث عبر الإنترنت من مؤتمر بنك «ويلز فارغو» السنوي للرعاية الصحية في بوسطن «(المقترحات) سيكون لها أثر سلبي للغاية على الابتكار.»

وذكر أن مقترحات كلينتون إذا أقرت في أي وقت من الأوقات ستكون خطوة في اتجاه نظام حكومي موحد للرقابة على أسعار الأدوية الموصوفة طبيا.

ويجادل منتقدو صناعة الأدوية منذ فترة طويلة بأن صناع الأدوية يرفعون الأسعار على نحو غير عادل متى أرادوا، مما يقلل قدرة المرضى على الحصول على منتجاتها على نحو متزايد.

ويرد صناع الأدوية بأن تطوير دواء مثالي قد يتكلف مليار دولار أو أكثر، ويقولون إنهم بحاجة إلى تعويض التكاليف والمجازفة.

وقال ريد إنه لا يعتقد أن الرقابة على الأسعار مثل المتبعة في أوروبا ستطبق في الولايات المتحدة.

كانت كلينتون قالت الأسبوع الماضي إنها ستشكل في حال انتخابها لجنة إشرافية لحماية المستهلكين الأمريكيين من الزيادات الكبيرة في الأسعار على الأدوية المنقذة للحياة، واستيراد أدوية بديلة إذا لزم الأمر، إضافة إلى تعهداتها بالحد من أسعار الأدوية إجمالا.