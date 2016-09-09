﻿ارتفاع الدولار مع زيادة التوقعات برفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر

نيويورك – رويترز: ارتفع الدولار أمس الجمعة مع زيادة توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب، بعد تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال إريك روزنغرن، رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الاتحادي، في كلمة ألقاها أمس ان الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة ربما تتناسب مع الاقتصاد الأمريكي الذي بلغ مستوى التوظيف الكامل.

وقال فاسيلي سيريبرياكوف، خبير تداول العملات لدى بنك «كريدي أغريكول» في نيويورك، خلال مقابلة تلفزيونية «تصريحات روزنغرن هذه التي تصب في اتجاه رفع الفائدة ساعدت الدولار، كما أن احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول زادت قليلا بشكل عام.»وقال سيريبرياكوف ان ارتفاع العائد على أدوات الدين التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية عزز أيضا ارتفاع الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 في المئة إلى 95.438، مقتربا من أعلي مستوى سجله يوم الثلاثاء، قبل أن تدفع بيانات ضعيفة حول قطاع الخدمات الأمريكي الدولار إلى الانخفاض بنسبة واحد في المئة.

وانخفض اليورو 0.4 في المئة أمام الدولار إلى 1.1214 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين 0.2 في المئة، مدعوما أيضا بتقارير حول أن بنك اليابان المركزي يدرس خيارات لخفض منحنى العائد على سنداته.

من جانبه هبط الجنيه الإسترليني أمس إلى أدني مستوى في أسبوع مقابل الدولار مسجلا أول خسارة أسبوعية في نحو شهر، بعد صعود العملة الأمريكية بفعل تجدد التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا.

ودخل الجنيه الاسترليني في موجة صعود استمرت حتى يوم الثلاثاء عندما سجل أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.3445 دولا، بعدما ارتفع أكثر من أربعة في المئة فى الأسبوعين السابقين، مما جعله مرتفعا بأكثر من خمسة في المئة عن أدني مستوى في ثلاثة عقود سجله فى يوليو/تموز.

وانخفض الجنيه الأسترليني 0.4 أمس إلى 1.3239 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة البريطانية في أسبوع بعدما قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) ان الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة ربما تكون ملائمة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 84.635 بنس مقابل اليورو الذى تراجع أيضا أمام الدولار.

وفى وقت سابق جري تداول الإسترليني عند نحو 1.33 دولار،بعد بيانات أظهرت أن العجز التجاري المتنامي فى بريطانيا تقلص في يوليو.