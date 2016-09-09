﻿إنتاج قطاع البناء البريطاني يستقر ويخالف توقعات بهبوطه عقب «البريكست»

لندن – رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة أن إنتاج قطاع البناء البريطاني استقر في أول شهر بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في استفتاء يونيو/حزيران، مخالفا توقعات بانخفاضه، بينما تقلص العجز التجاري قليلا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان إنتاج قطاع البناء لم يسجل تغيرا يذكر في يوليو/تموز بعدما انخفض واحدا في المئة في يونيو/حزيران، في حين أشار متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز إلى تراجع نسبته 0.8 في المئة.

ولكن بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي هبط الإنتاج 1.5 في المئة، مسجلا أكبر انخفاض من نوعه منذ أبريل/نيسان 2013، وإن كانت وتيرته تقل عن تلك التي توقعها خبراء اقتصاديون وبلغت 3.2 في المئة.

ويشكل قطاع البناء ستة في المئة من الاقتصاد البريطاني.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات الوطنية أمس أن طلبيات البناء الجديدة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو ارتفعت 8.6 في المئة عن الربع السابق، لتسجل أكبر زيادة منذ الربع الثاني من 2013.

وأظهرت بيانات منفصلة أصدرها المعهد أمس تقلص العجز التجاري البريطاني في يوليو إلى 4.502 مليار جنيه استرليني، من 5.573 مليار في يونيو حزيران.

وانخفض العجز في تجارة السلع وحدها إلى 11.764 مليار جنيه إسترليني، بما يتماشى تقريبا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وارتفع حجم صادرات السلع اثنين في المئة في يوليو، بينما انخفضت الواردات 3.6 في المئة.

وقال معهد الإحصاءات إن من السابق لأوانه معرفة ما إن كان الهبوط الحاد الذي سجله الاسترليني بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبب في زيادة أحجام الصادرات.