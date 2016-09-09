﻿رئيس وزراء اليونان يؤكد حاجة الاتحاد الأوروبي إلى «رؤية جديدة»

أثينا – وكالات: دعا رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إلى «رؤية جديدة لأوروبا» وذلك لدى افتتاح قمة لدول الاتحاد الأوروبي الجنوبية في أثينا أمس الجمعة.

وفي افتتاح القمة، التي جمعت رؤساء الحكومات وممثلين عن دول فرنسا، وإيطاليا، وقبرص، ومالطا وإسبانيا والبرتغال، قال تسيبراس «لدينا هدف مشترك هو تماسك الاتحاد الأوروبي».

وتضررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط بشكل «مفرط» بسبب الأزمة المالية العالمية، وأزمة اللاجئين، كما قال تسيبراس، مشيرا إلى انه يتعين على أوروبا العمل بجد أكبر للتغلب على المشاكل الحالية.

وتهدف قمة «إي يو ميد أثينا 2016» إلى مناقشة المشاكل المشتركة ومستقبل أوروبا، ولكنها لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى خلق جبهة ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الشمال، وفق ما كررت حكومة أثينا قبل الاجتماع.

وبالإضافة إلى تسيبراس المضيف، حضر القمة رئيسا فرنسا فرانسوا أولاند، وقبرص نيكوس اناستاسيادس، ورؤساء وزراء ايطاليا ماتيو رينزي،والبرتغال أنطونيو كوستا، ومالطا جوزيف موسكات.

ومَثَّل إسبانيا وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي فرناندو إغويدازو بعد اعتذار رئيس الوزراء المؤقت ماريانو راخوي عن عدم الحضور.

وقال تسيبراس ان «الجميع يعرفون ان اوروبا اصبحت عند منعطف حاسم»، واضاف ان «الركود الاقتصادي ومشاكل التلاحم الاجتماعي والتشكيك في جدوى الوحدة الاوروبية والانعزالية وصعود النزعات الشعبوية لليمين المتطرف كلها قضايا لا يمكننا تجاهلها في اجواء الجدل حول تطور التكامل الاوروبي».

وقال تسيبراس لصحيفة (لوموند) الفرنسية أمس الأول ان «المفاوضات حول مستقبل اوروبا لا يمكن ان تصادرها مجموعة فيزغراد» التي تضم المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية التي اتحدت في كتلة واحدة قبل قمة براتيسلافا في 16 ايلول/سبتمبر.

على الصعيد الاقتصادي، قال خيداكيس ان الامر يتعلق بالزام اوروبا «بالواقعية والمرونة» بينما تدل المشاكل الاقتصادية في الجنوب الاوروبي على ان «شيئا ما لا يعمل في ميثاق الاستقرار والهندسة في منطقة اليورو».

وبدون ان يشكك بشكل مباشر بميثاق الاستقرار، قال تسيبراس لموقع «يوراكتيف» انه «يجب انعاش النمو والعمل على اعادة بناء مثمرة عبر مواجهة المشكلة الاساسية للتفاوت الاجتماعي والاقليمي».

وقال جورج باغولاتوس استاذ الدراسات الاوروبية في الكلية الاقتصادية في اثينا «ليست هناك رغبة في الذهاب الى مواجهة مع المانيا»، مؤكدا «تأييده لتنسيق بين دول الجنوب حول الهجرة ولكن ليس لتشكيل جبهة ضد التقشف».

من جهته، قلل وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله الذي يدافع بشراسة عن الانضباط الميزاني، من اهمية هذا الاجتماع.

وقال للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء المال الاوروبيين في براتيسلافا «انه اجتماع لرؤساء احزاب ولا اعلق عليه». واضاف «في المقابل عندما يكون قادة الاحزاب الاشتراكية هم الذين يجتمعون، في معظم الاحيان لا يؤدي الامر الى امور مهمة».

لكن مانفريد فيبر رئيس النواب الاوروبيين اليمينيين وعضو الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري انتهز الفرصة لينتقد أثينا و»تأخرها في الإصلاحات التي يطلبها دائنوها»، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» الالمانية الجمعة ان تسيبراس «يمكنه ان يبدأ بالتعبير عن شكره لاوروبا على تضامنها قبل ان يحاول عقد تحالفات جديدة». كما انتقد أثينا «على التأخير في انجازات الأصلاحات الموعودة» بعد قرض جديد منح لها في 2015.

وتلقت اليونان 7.5 مليار يورو (8.5 مليار دولار) في حزيران/يونيو الماضي في إطار حزمة الانقاذ المالي الثالثة التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو للحيلولة دون إفلاس الدولة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة.

على صعيد آخر قال يورين ديسلبلويم، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، أمس أنه يتعين على اليونان تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها في إطار شروط حزمة مساعدات الانقاذ المالي التي تحصل عليها أثينا، مشيرا إلى أنه تم إحراز «تقدم محدود» في هذا الصدد خلال فصل الصيف.

وقال ديسلبلويم للصحافيين في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، قبل ترأس اجتماع غير رسمي للجنة مجموعة اليورو «الجميع بحاجة لقسط من الراحة، ولكن يتعين الآن تسريع الوتيرة». وأضاف «لقد عاد الضغط من جديد…خلال الصيف، لم يتم تنفيذ عمل كبير، ولكن ذلك يمكن تفسيره.. والآن لم يعد هناك عذر، فدعونا نستعد ونعود للعمل».

وقال ديسلبلويم «نأمل بحلول نهاية الشهر أن نشهد مزيدا من التقدم».

ومن جانبه، قال وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ «الاتفاقيات تبرم من أجل أن تحترم، ونحن سوف نوضح ذلك اليوم).

وقال نظيره السلوفاكي بيتر كازيمير ان اليونان مازال عليها القيام بـ»كثير من الواجبات»، ولكن مفوض الاقتصاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي قال إن السلطات اليونانية «عززت جهودها» في الأيام الأخيرة.

وأكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أنه «ليس بجديد على اليونان أن نشهد تنفيذ الإجراءات المتفق عليه فقط من المرحلة الأخيرة من المهلة الزمنية المتفق عليها».