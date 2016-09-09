﻿العراق يتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 18مليار دولار

بغداد – الأناضول: بدأت الحكومة العراقية التفاوض مع صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان، بهدف الحصول على قرض قيمته نحو 18 مليار دولار، بحسب بيان رسمي.

وكان قد تم التوصل، في أيار/مايو الماضي في العاصمة الأردنية، إلى اتفاق يقضي بمنح الصندوق قرضا للعراق بقيمة 5.3 مليار دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5 في المئة. وتسلم العراق من هذا القرض قسطا اولياً بقيمة نحو 600 مليون دولار يوليو/حزيران الماضي.

وقالت وزارة المالية العراقية في بيان أمس انه «جرت خلال الفترة الماضية مباحثات فنية بين وفد حكومي من وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي مع خبراء صندوق النقد الدولي لمراجعة التزامات العراق حيال برنامج الأستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي».

وأضافت الوزارة ان «صندوق النقد الدولي يُقدم وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات تسهيلات إئتمانية بمقدار 4.5 مليار دولار إلى العراق لسد الفجوة المالية والعجز في الموازنة نتيجة الازمة المالية والاقتصادية في البلاد، وسيكون مجموع المبالغ التي سيوفرها البرنامج من الصندوق والبنك الدولي والدول المانحة ومؤسسات مالية عالمية، حوالي 18 مليار دولار لدعم اقتصاد ومالية العراق».

من جهته، قال سرحان احمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس إن المفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي ستتواصل حتى الانتهاء كليا من الاتفاق على الحصول على قروض تصل قيمتها 18 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وأقرّت الحكومة العراقية نهاية الشهر الماضي موازنة البلاد للعام المقبل بواقع 102 تريليون دينار (نحو85 مليار دولار)، لتبدأ مرحلة جديدة من مفاوضات داخلية وخارجية لتسد العجز المالي الذي بلغ 30 في المئة من إجمالي الموازنة.