﻿نفي زيادة أسعار الوقود بعد فرض ضريبة «القيمة المضافة» في مصر

القاهرة – الأناضول: نفت الحكومة المصرية أمس الجمعة رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار) بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة، أمس الأول الذي يرفع أسعار سلع وخدمات في السوق المحلية.

وقال بيان لـ»مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء أمس «تواصلنا مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار بعد إصدار ذلك القانون».

وأكد المركز أن «عمليات الرصد الميدانى التى يقوم بها، نفت وجود أى ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار بعد مصادقة الرئيس (عبدالفتاح السيسي) على القانون».

وأشار إلى أن الوزارة أكدت «توافر السولار والبنزين في مستودعات الشحن، وأن وزير البترول والثروة المعدنية (طارق الملا) وجّه بضرورة عملها بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين في محطات تموين السيارات».

وأمس الأول صادق الرئيس المصري على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، وعقب ذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حديث حول ارتفاع في أسعار الوقود وسط غضب بين المواطنين.

ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يرفع من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.

وحسب القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس «يصدر وزير المالية عمرو الجارحي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللائحة».

و»ضريبة القيمة المضافة» ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.

ويصل عدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة 56 سلعة، بينها منتجات الألبان، ومستحضرات أغذية الأطفال والسكر والخبز، حسب بيان للجنة الخطة والموازنة في البرلمان صدر في 29 أغسطس/آب الماضي.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة. وتتوقع الحكومة ان يدر تطبيق القانون بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال السنة المالية 2016/2017.

واعتبرت وزارة المالية المصرية أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل «أكبر التحديات» التي تواجه مشروع الموازنة العامة في السنة المالية الجارية 2016/2017 من حيث أهمية هذا الإجراء، إضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.