﻿النفط ينزل عن 49 دولارا للبرميل لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي

لندن – رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها ما زالت تتجه لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بعد أن اتفقت روسيا والسعودية على العمل معا من أجل إعادة التوازن للأسواق، وعقب انخفاض كبير غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وتتجه العقود الآجلة لخام القياسي العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتحقيق مكاسب بنحو خمسة في المئة هذا الأسبوع، عقب انخفاضها لأسبوعين متتاليين.

وانخفض برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 1.20 دولار إلى 48.79 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1234 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد فوق 50 دولارا للبرميل لأول مرة في أسبوعين أمس الأول.

وتراجع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أكتوبر/تشرين الأول 1.03 دولار إلى 46.59 دولار للبرميل، مع تعرض كلا الخامين لضغوط بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، وسط مخاوف بشأن متانة اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية انها تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض في الربع الثالث من 2016، وهو ما يعني أن مستويات المخزون العالمي القياسية قد تبدأ في الانخفاض.

لكن محللين من بنك «مورغان ستانلي» قالوا في مذكرة نشرت أمس ان هناك احتمالات بأن تتأخر استعادة السوق لتوازنها عن ذلك التوقيت.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي «مرة أخرى نرى احتمالا متزايدا لحدوث تطورات غير متوقعة ذات تأثير سلبي، وهو ما قد يؤخر إعادة التوازن (ليتجاوز الطلب المعدل موسميا المعروض) إلى أواخر 2017 أو حتى 2018».

وذكر «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط في نهاية العام، مع وصول سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 54 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن أى تراجع في الأسعار سيكون فرصة للشراء.

وإذا اتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجون من خارجها على تنفيذ إجراءات للحد من المعروض عندما يجتمعون في وقت لاحق من الشهر في الجزائر، فإن هذا سيساعد على إعادة توازن الأسواق.

وقال وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، أمس ان الأمر قد يستلزم إبرام اتفاقين منفصلين على التثبيت المحتمل لإنتاج النفط، أحدهما بين أعضاء «أوبك»، والآخر بين المنظمة والمنتجين خارجها، مسلطا الضوء على صعوبة التوصل لمثل هذه الاتفاقات.

وتشير سوق الخيارات النفطية إلى أن المتعاملين لا يراهنون كثيرا على أن «أوبك» ومنافستها روسيا ستتوصلان إلى اتفاق فعال هذا الشهر. ويقول «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» انه لا يتوقع أن تتخذ «أوبك»خلال اجتماعها في الجزائر أي قرارات.

وأظهرت بيانات جديدة أن النمو الحاد في إنتاج إيران من النفط توقف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بما يشير إلى أن طهران قد تواجه صعوبة في تحقيق خطتها الرامية لرفع الإنتاج إلى مستويات جديدة.

وقفزت أسعار النفط أمس الأول بعدما أظهرت بيانات حكومية هبوط مخزونات الخام الأمريكية 14.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 511.4 مليون برميل، لتسجل المخزونات أكبر هبوط أسبوعي لها منذ يناير كانون الثاني 1999.

وقال تجار إن الواردات انخفضت مع تأجيل تفريغ شحنات سفن في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة الاستوائية هيرمين.