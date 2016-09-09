﻿الفيفا تعهد بالحياد المناخي خلال مونديال 2018 وما بعدها!

نيويورك – د ب أ: قالت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن الفيفا سيقوم بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ثم التخلص منها بشكل كامل بحلول منتصف القرن الـ21، بما في ذلك نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وأصبح الفيفا، بالتعهد المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مقر الأمم المتحدة، أول منظمة رياضية دولية تلتزم رسميا بعملية الحياد المناخي (أي الوصول بالانبعاثات الكربونية الى الصفر). وقالت سامورا، إن الفيفا أظهر بالفعل التزاما واضحا بمكافحة ظاهرة تغير المناخ من خلال ضمان الحياد الكربوني في مونديال 2014 في البرازيل، وتعهد بمواصلة خفض انبعاثات الكربون للمنظمة والتخلص منها من خلال الانضمام إلى حملة «الحياد المناخي الآن» المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

إيقاف جينغداو لاعب شاندونغ لتعاطيه المنشطات

كوالالمبور – د ب أ: قرر رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف جين جينغداو لاعب شاندونغ لونينغ الصيني مبدئيا، عقب فحص المنشطات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2016. وأظهر فحص المنشطات وجود مادة كلينبوتيرول في العينة المأخوذة من اللاعب قبل المباراة أمام سول الكوري الجنوبي بتاريخ 23 آب/ أغسطس 2016، علما أن مادة كلينبوتيرول ممنوعة بحسب قائمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عام 2016. وصدر الإيقاف المبدئي وفقا لموقع الاتحاد الآسيوي من رئيس لجنة الانضباط. وبات اللاعب محروما من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 60 يوما، وهي فترة قابلة للتمديد 30 يوما، حيث أن للاعب الحق بطلب فحص العينة الثانية، حسب تعليمات مكافحة المنشطات في الاتحاد الآسيوي، وبعد نهاية التحقيق ستقوم لجنة الانضباط باتخاذ القرار. وتم إعلام الاتحاد الصيني وشاندونغ لونينغ بهذا القرار.

ماليزيا تستضيف النسخة الأولى من كأس التضامن الآسيوي

كولالمبور – رويترز: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن ماليزيا ستستضيف في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل النسخة الأولى لكأس التضامن، وهي بطولة جديدة للمنتخبات الوطنية النامية في القارة. وقال الاتحاد القاري إن البطولة ستجرى بين الثاني و15 من نوفمبر وقسمت المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين. وتضم المجموعة الأولى نيبال وباكستان وبروناي وسيتحدد المنتخبان المتبقيان من خلال مواجهتين فاصلتين بين تيمور الشرقية وتايوان والثانية بوتان مع بنغلادش. وتضم الثانية أربعة منتخبات هي سريلانكا ومكاو ومنغوليا وأحد منتخبي المالديف ولاوس. وستتحدد المنتخبات المشاركة في كأس التضامن بالكامل مع نهاية المواجهات الفاصلة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

فوخس برلين يتوّج بمونديال اليد للمرة الثانية على التوالي

الدوحة – الأناضول: توّج فوخس برلين الألماني، بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة 29-28 في مباراة مثيرة. وعادل فوخس عدد مرات تتويج برشلونة الإسباني باللقب بلقبين لكل منهما. كما عادل فوخس الإسبانيين برشلونة وأتلتيكو مدريد في التتويج باللقب مرتين متتاليتين، حيث سبق لأتليتكو الفوز عامي 2007 و2010، بينما فاز برشلونة عامي 2013 و2014.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، انتزع فيف كييلس البولندي الميدالية البرونزية بعدما تغلب على السد القطري بنتيجة 36-25.

إضراب اللاعبين يعرقل انطلاق دوري السلة الجزائري

الجزائر – د ب أ: ارجأ الاتحاد الجزائري لكرة السلة انطلاق دوري الدرجة الأولى، الذي كان مقررا أمس واليوم، إلى 23 و24 أيلول/ سبتمبر الجاري، بسبب إضراب اللاعبين. وقال رئيس الإتحاد رابح بوعريفي، إن لاعبي الأندية يرفضون عودة الدوري احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم العالقة منذ شهر آذار/ مارس الماضي. وأضاف أن غالبية رؤساء الأندية خلال اجتماعه بهم أكدوا استحالة انطلاق الدوري في الموعد المحدد، لإصرار اللاعبين على الحصول على مستحقاتهم المالية. لافتا إلى انه لا يعرف إن كان الدوري سينطلق في الموعد الثاني (23 و24 من الشهر)، في ظل تمسك اللاعبين بمطلبهم. وأوضح بوعريفي، أن الأندية التي تواجه متاعب مالية كبيرة، لعدم تمكنها من اقتطاع جزء من المساعدات المالية التي تقدمها لها الحكومة من أجل تسديد رواتب اللاعبين مثلما تنص عليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 74-15 المؤرخ في 16 شباط/ فبراير 2015، خاصة ان المساعدات المالية التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة للأندية تراجعت إلى أكثر من 50 بالمئة بسبب سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة على خلفية تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.