﻿بعد خسارة سيرينا… كيربر تتأهل إلى النهائي وتنتزع صدارة التصنيف العالمي

نيويورك – د ب أ: باتت النجمة الألمانية أنجليك كيربر اللاعبة رقم 22 التي تعتلي صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس، حيث حسمت انتزاع الصدارة من النجمة الأمريكية سيرينا وليامز واحتفلت بالتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

وصعدت كيربر إلى النهائي بالفوز على الدنماركية كارولين فوزنياكي 6/4 و6/3 في الدور قبل النهائي. وضمنت كيربر (28 عاما) اعتلاء صدارة التصنيف في النسخة التي تصدر الاثنين المقبل بعدما فجرت التشيكية كارولينا بليسكوفا مفاجأة وأطاحت بالنجمة الأمريكية سيرينا وليامز من الدور قبل النهائي بالفوز عليها 6/2 و7/6 (7/5). وتتطلع كيربر إلى الثأر من بليسكوفا بعدما خسرت أمامها في نهائي بطولة سينسيناتي في آب/ أغسطس الماضي، كما تأمل في أن تصبح أول ألمانية تتوج بلقب أمريكا المفتوحة بعد شتيفي غراف التي فازت عام 1996. وفرضت كيربر سيطرتها على المباراة أمام فوزنياكي، التي استعادت توازنها في الفترة الأخيرة بعد معاناتها في وقت سابق من الموسم الجاري من إصابة في الكاحل أبعدتها عن الملاعب طوال شهرين. وتخوض كيربر بذلك ثالث نهائي لها في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم، حيث توجت بلقب أستراليا المفتوحة على حساب سيرينا ثم خسرت أمامها في نهائي ويمبلدون. وقالت كيربر: «إنه أمر مذهل. كان تركيزي منصبا على المباراة فحسب، كارولين لاعبة قوية». وأضافت: «التأهل إلى النهائي وأنا في صدارة التصنيف يعد أمرا رائعا… أعتقد أن شتيفي (غراف) فخورة بي الآن… سأحاول الثأر من بليسكوفا. سأقدم أفضل ما لدي للفوز بالمباراة بالطبع». وجاءت هزيمة وليامز، المصنفة الأولى، لتفقد صدارة التصنيف العالمي التي حافظت عليها طوال ثلاثة أعوام ونصف العام. وكانت سيرينا (34 عاما) خسرت أيضا في الدور قبل النهائي من البطولة نفسها العام الماضي أمام الإيطالية روبرتا فينشي. وربما عانت سيرينا من الإجهاد بعد مباراتها الصعبة بدور الثمانية أمام الرومانية سيمونا هاليب والتي حسمتها في ثلاث مجموعات، قبل 24 ساعة من مباراتها أمام بليسكوفا. لكن سيرينا رفضت إلقاء اللوم على الإجهاد قائلة: «لم أكن مجهدة من المباراة الماضية. أنا لاعبة محترفة، وأمارس اللعبة منذ أكثر من 20 عاما». وأضافت: «لو لم يكن باستطاعتي استعادة عافيتي خلال 24 ساعة لخوض مباراة جديدة، ما كنت لأبقى لاعبة محترفة. بالتأكيد لم أكن مجهدة من المباراة الماضية على الإطلاق. فالمباراة لم تستمر خمس ساعات». وأشارت وليامز إلى معاناتها من مشكلة في الركبة خلال الأدوار الأولى من البطولة، لكنها لم تدل بالمزيد من التفاصيل، كما رفضت التحدث عن خسارة صدارة التصنيف العالمي. وقالت: «كنت أعاني من مشاكل في الركبة. لم أكن مجهدة… لم يكن باستطاعتي التحرك بالشكل الذي كنت أريده. عندما تكون مصابا يختلف تفكيرك عما يكون عليه عندما يكون التركيز منصبا بالكامل على اللعب. كنت مشتتة شيئا ما».