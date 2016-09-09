﻿صحم بطلاً للمرة الثانية في تاريخه

مسقط – الأناضول: توّج صحم بلقب للمرة الثانية في تاريخه، وتغلب بطل الكأس على فنجاء (بطل الدوري) 1/0، على ملعب «السيب الرياضي»، بمدينة السيب. وجاء هدف الفوز في الشوط الثاني عن طريق عبدالله الجابري. واستعاد صحم اللقب بعد غياب 6 أعوام، حيث كانت آخر مرة توّج فيها باللقب عام 2010. وبفوزه باللقب يعادل صحم فرق فنجاء والنهضة ومسقط في عدد مرات التتويج بلقبين لكل منها. ويعتبر العروبة أكثر الفرق تتويجا بالسوبر العماني بإجمالي 5 ألقاب.