﻿الدوري التونسي: الافريقي يحقق فوزا كبيراً في الافتتاح

تونس – د ب أ: حقق النادي الافريقي فوزا كبيراً، في افتتاح المرحلة الأولى من المجموعة الثانية للدوري التونسي، على نادي حمام الانف 4/1.

وسجل صابر خليفة هدف السبق للإفريقي في الدقيقة 19 وأضاف البنيني جاك بيسان الهدف الثاني في الدقيقة 41 قبل أن يقلص اسحاق أبودو الفارق لنادي حمام الأنف في نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تكفل الجزائري ابراهيم الشنيحي بإضافة هدفي الافريقي في الدقيقتين 48 و71. وتدارك بذلك الافريقي هزيمته صفر/2 أمام غريمه التقليدي الترجي في المباراة النهائية لكأس تونس الشهر الماضي. وفي المرحلة ذاتها، سقط مستقبل المرسى على ملعبه امام نجم المتلوي بهدف نظيف سجله فواد الخرايفي، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وتجري مباريات الدوري التونسي هذا العام بنظام مجموعتين يتأهل بنهاية منافسات المرحلة الأولى ثلاثة فرق عن كل مجموعة الى مرحلة التتويج بنظام دوري مصغر يتوج في نهاية منافساته صاحب المركز الأول باللقب.