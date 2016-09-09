﻿هزيمة الوحدة حامل اللقب في الجولة الثانية

أبوظبي – الأناضول: تلقى الوحدة (حامل اللقب)، خسارة من ضيفه الظفرة بهدفين مقابل أربعة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة .

وجاءت أهداف الظفرة عن طريق عمر خربين وعبدالله الجابري والمغربي عادل هرماش والسنغالي ماخيتي ديوب في الدقائق 4 48 و88 و91، بينما سجل هدفي الوحدة حمدان الكمالي وخليل إبراهيم في الدقيقتين 59 و71. وضمن المجموعة ذاتها، فاز الشارقة على ضيفه الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف. ويتصدر الوصل المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الظفرة (3 نقاط)، ثم الجزيرة بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن الوحدة، ثم الإمارات بلا رصيد بفارق الأهداف عن الشارقة وحتا. ويتصدر الشباب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه أهلي دبي (3 نقاط)، بفارق الأهداف عن النصر، ودبا الفجيرة، والعين، ثم بني ياس بلا رصيد بفارق الأهداف عن اتحاد كلباء. ويتأهل للمربع الذهبي الأول والثاني من كلا المجموعتين.