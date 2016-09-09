﻿الفيفا يحظر على الريال وأتلتيكو تسجيل لاعبين جدد في فترتي الانتقالات المقبلتين

مدريد – د ب أ: بات محظورا على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبانيين تسجيل لاعبين جدد، خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، بعدما رفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا، الطعن الذي تقدم به كلا الناديين ضد الحظر المفروض عليهما من اللجنة التأديبية للاتحاد.

وواجه الناديان، اللذان سيحرمان من تسجيل لاعبين جدد في كانون الثاني/ يناير 2017 وفي صيف العام ذاته، اتهامات بمخالفة لوائح الفيفا المتعلقة بحماية وانتقالات اللاعبين القصر، عقب تعاقدهما مع لاعبين أجانب تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما. وعقب تعليق العقوبة المفروضة على الريال وأتلتيكو في يناير الماضي، تم تأجيل الحظر مؤقتا في انتظار نتيجة الاستئناف، الذي تقدم به الناديان، غير أنهما الآن يواجهان مصير برشلونة، الذي أدين بارتكاب مخالفات مماثلة عام 2014، ما يعني حرمانهما من تسجيل لاعبين جدد حتى مطلع 2018. وتركزت التحقيقات التي قام بها الفيفا على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، الذين لعبوا في أتلتيكو بين 2007 و2014، وفي الريال من 2005 حتى 2014. وذكر الفيفا: «قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد رفض الطعون المقدمة من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتأكيد بشكل كامل على القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية للفيفا في القضايا ذات الصلة المتعلقة بحماية اللاعبين القصر». وأضاف: «كلا الناديين سينفذان الحظر المفروض عليهما في ما يتعلق بتسجيل لاعبين جدد على المستويين المحلي والدولي لفترتي الانتقالات المقبلتين لمخالفتهما المواد 5 و9 و19، وكذلك الفقرتين الثانية والثالثة من لائحة النظام الأساسي الخاصة بـ(القوانين) المتعلقة بوضع وانتقال اللاعبين». وأوضح بيان الفيفا: «حظر قيد اللاعبين ينطبق على كل ناد، باستثناء الفرق النسائية وكرة القدم داخل الصالات والكرة الشاطئية، ولكنه لا يمنع الناديين من الاستغناء عن أي من لاعبيهما». وكشف: «بالإضافة لذلك، عوقب أتلتيكو والريال بدفع غرامة مالية قيمتها 900 ألف و360 ألف فرنك سويسري على الترتيب، ومنح الفريقين مهلة مدتها 90 يوما لتقنين جميع أوضاع اللاعبين وفق اللوائح المعمول به». وختم الفيفا: «تم إبلاغ أسباب قرارات لجنة الاستئناف للأطراف المعنية».

ومن جانبهما، أعلن الريال وأتلتيكو على الفور عزمهما التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد تلك العقوبة. وأصدر الريال بيانا فوريا عقب إعلان الفيفا قراراته، حيث وصف الحكم بأنه «متعسف للغاية ويتعارض مع المبادئ الأساسية للقوانين التأديبية». وفي المقابل، ذكر أتلتيكو: «النادي لا يتفق مع قرار الفيفا ولذلك قرر التقدم بطعن أمام كاس». والمثير للسخرية، أن إدارة الريال قررت عدم إبرام أي تعاقدات كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث اكتفت باستعادة المهاجم ألفارو موراتا من يوفنتوس الإيطالي، وكذلك ماركو أسينسيون لاعب إسبانيول، علما أن هذه هي الميزانية الأقل للفريق الملكي في ما يتعلق بالصفقات الجديدة منذ 1998. ومن ناحيته، تعاقد أتلتيكو مؤخرا مع كيفن غاميرو مهاجم أشبيلية وشيم فيرساليكو من ساسولو الايطالي ونيكولاس غايتان من بنفيكا البرتغالي.