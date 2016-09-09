﻿الدوري الإيطالي يستأنف نشاطه بقائمة طويلة من الإصابات!

روما – د ب أ: يأتي المهاجمان أندريا بيلوتي ودومينيكو بيراردي على رأس قائمة طويلة من الغيابات عن الدوري الإيطالي الذي يستأنف نشاطه مجددا بعد توقف استمر أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وأحرز بيلوتي (22 عاما) أربعة أهداف لتورينو في أول مباراتين للفريق هذا الموسم، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب الإيطالي بعدما شارك بديلا خلال خسارة الفريق 1/3 أمام ضيفه فرنسا وديا. وتعرض بيلوتي لإصابة عضلية خلال التدريبات، ليغيب عن فوز إيطاليا 3/1 على إسرائيل يوم الاثنين الماضي في التصفيات الأوروبية. ويفتقد تورينو خدمات بيلوتي أمام مضيفه أتالانتا غدا الأحد في المرحلة الثالثة، كما يبدو من المرجح أن يتواصل غيابه عن الفريق أمام إمبولي وبيسكارا. ويعاني تورينو من أزمة حقيقية في هجومه، في ظل إصابة نجمه آدم لياييتش الذي من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لشهر تقريبا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينز الذي أصيب خلال تعادل منتخب بلاده 2/2 مع ضيفه الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال. وسجل مارتينز الهدف الثاني لفنزويلا في مرمى الأرجنتين، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب على محفة، ليصبح سينيسا ميهايلوفيتش مدرب تورينو الجديد مضطرا للاستعانة بالمخضرم ماكسيمليان لوبيز لقيادة هجوم الفريق. في المقابل، تعرض بيراردي (22 عاما)، الذي سجل سبعة أهداف خلال ست مباريات خاضها مع ساسولو في المسابقة المحلية وبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، لإصابة قوية في الركبة يوم 28 آب/ أغسطس الماضي ستمنعه من المشاركة في مباراة الفريق المهمة أمام مضيفه يوفنتوس في افتتاح مباريات المرحلة.

وحملت مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال أنباء سيئة لميلان، الذي تلقى لاعبه التشيلي ماتياس فيرنانديز، المنضم حديثا للفريق من فيورنتينا، لإصابة عضلية أثناء مباراة منتخب بلاده مع ضيفه بوليفيا التي انتهت بالتعادل السلبي الثلاثاء الماضي. ومن جانبه، يواجه بولونيا بعض المتاعب في مركز حراسة المرمى، عقب خضوع حارسه المخضرم أنتونيو ميرانتي للمتابعة في أحد عيادات العاصمة روما بسبب معاناته من مشاكل في القلب، كما تعرض الحارس البديل ألفريد غوميز لكسر في عظام اليد خلال التدريبات، ما يمهد الطريق لمشاركة الحارس المحنك أنجيلو دا كوستا للعب أساسيا في مباراة الفريق أمام ضيفه كالياري غدا. وعلى النقيض، نجا جنوى، الذي يتصدر المسابقة بست نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس والجار اللدود سامبدوريا، المتساويين معه في الرصيد، من لعنة الإصابات. واحتفل النادي الساحلي، الذي يعد أقدم ناد في إيطاليا، بمرور 123 عاما على تأسيسه يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشاد إنريكو بريزيوسي رئيس النادي خلال الحفل بأداء لاعبيه، وحث لاعبي جنوى بضرورة الاعتدال رغم انطلاقة الفريق القوية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد إيفان يوريتش. وقال بريزيوسي: «نجحنا في الاحتفاظ باللاعبين الذين تخلوا عن الرواتب الكبيرة وأقنعناهم بالاستمرار معنا». وأضاف: «كانت لدينا الرغبة في إنهاء تلك الدائرة المفرغة التي تواجدنا بها فترة طويلة». وأوضح: «ينبغي علينا البقاء بعيدا عن الأضواء وخوض موسم هادئ في بطولة الدوري، إذا حصلنا على أكثر من ذلك، سيكون موضع ترحيب بالتأكيد، لا سيما من مشجعي الفريق». وتابع: «حافظنا على وعودنا، وأصبح جنوى فريقا صعب المراس، ويوريتش مدرب جدير بالاحترام». ويطمح جنوى في الحفاظ على بدايته المثالية عندما يستضيف فيورنتينا ظهر غد، فيما يلتقي كييفو مع ضيفه لاتسيو، وميلان مع أودينيزي، وروما مع سامبدوريا. وتلقى روما هذا الأسبوع خبرا سعيدا بعدما علم مسؤلو النادي أن المدافع الألماني أنتونيو روديغر يواصل التعافي من جراحة الركبة التي أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في «يورو 2016». في الوقت نفسه، تولى روبرتو دي زيربي تدريب باليرمو خلفا لدافيدي بالارديني، قبل لقاء الفريق أمام ضيفه نابولي اليوم. ويحل الإنتر ضيفا على بيسكارا مساء غد، في حين يلتقي إمبولي مع ضيفه كروتوني.