﻿طالبة تطلق النار على زميلاتها في تكساس… وتنتحر

■ نيويورك ـ الأناضول: أقدمت طالبة في مدرسة ثانوية في ولاية تكساس الأمريكية، على إطلاق النار على عدد من زميلاتها، قبل أن تنتحر بإطلاق النار على نفسها.

وقال «ستيف هوستون» المدعي العام في بلدية بروستر، في تصريح للصحافيين، إن طالبة (لم يذكر هويتها) أطلقت النار على طالبات آخريات في ثانوية «ألبين» ومن ثم أطلقت النار على نفسها وانتحرت. وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 طالبات بجروح (لم يحدد مدى خطورتها) وجرى نقلهن إلى المستشفى.

ولفت إلى أنه تم نقل الطالبات اللاتي كن متواجدات في المدرسة أثناء وقوع الحادث، والبالغ عددهن 280 طالبة، إلى مكان آمن.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي، وحق حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور. وفي 12 حزيران/يونيو الماضي، قُتل 49 شخصًا، وأُصيب 53 آخرون، في هجوم شنه مواطن أمريكي يدعى عمر متين (29 عامًا) على ملهى ليلي للمثليين في مدينة «أورلاندو» في ولاية فلوريدا.