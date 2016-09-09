﻿الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم

■ دوسلدورف ـ د ب أ:أكدت دراسة ألمانية أن الصين تظل أيضاً صاحبة أكبر سوق في العالم لبيع السيارات الكهربائية.

وحسب الدراسة التي أعدها باحثو مركز « CAM» لأبحاث إدارة السيارات في مدينة بيرجيش جلادباخ الألمانية فإن نحو 240 ألف سيارة كهربائية وحافلة صغيرة بيعت في جمهورية الصين الشعبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016.

وبذلك يتضاعف عدد السيارات الكهربائية التي بيعت في الصين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة السيارات الكهربائية في السوق الصينية 1.7٪ من إجمالي السيارات.

كما كان عدد السيارات الكهربائية التي تم بيعها في الصين حتى آب/أغسطس الماضي أكثر من عدد السيارات التي بيعت على مدار العام الماضي كله وفاق عدد السيارات الكهربائية التي بيعت في الولايات المتحدة في الفترة نفسها بمرتين ونصف حيث لم يتجاوز عدد السيارات الكهربائية التي بيــعت في أمريكا في هذه الفترة 93 ألف و 440 سيارة كهربائية أو هجين. ولا تزال ألمانيا تحتفظ بالمركز السادس بالنسبة لعدد السيارات الكهربائية الجديدة في الشوارع الألمانية والذي بلغ نحو 14 ألف سيارة في النصف الأول من العام الجاري أي بعد النرويج (29 ألف سيارة) وبريطانيا (24 ألف سيارة) وفرنسا (19 ألف سيارة).

وتحتل السيارة الكهربائية نسبة 28٪ من إجمالي سوق السيارات في النرويج وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه السيارات في حين أن نسبة هذه السيارات في ألمانيا لا تتجاوز 0.6٪ رغم الدعم المالي الأخير لها وهو ما جعل شتيفان براتسل المشرف على الدراسة يقول: «تأكدت المخاوف إجمالاً من أن يتم إهدار الدعم المالي للسيارات الكهربائية دون جدوى».