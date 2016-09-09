﻿عقار يعالج عُسر القراءة عند الأطفال

■ كنكتيكت ـ الأناضول: أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن عقارًا يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، ساعد الأطفال بشكل كبير على تحسين مهاراتهم في القراءة.

وأوضح الباحثون فى كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية، أن عقار «أتومكيسيتين» (Atomoxetine) عالج عُسر القراءة عند الأطفال، ونشروا نتائج دراستهم في دورية «علم الأدوية النفسية».

وعُسر القراءة أو (الديسلكسيا) هو اضطراب تعلمي يتضح بشكل أساسي كصعوبة في القراءة والهجاء، ويختلف عن صعوبات القراءة الناجمة عن أسـباب أخـــرى، مــثــل مشاكل في الرؤية أو السمع، أو بسبب ضعف مســتــوى وعدم ملاءمة تعليم القراءة.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن عُسر القراءة يكون نتيجة لاختلال عصبي، إلا أنه لا يُعد إعاقة ذهنية، حيث يصيب عُسر القراءة أشخاصًا بمستويات ذكاء متوسط وفوق المتوسط وعالي.

وأجرى الباجثون دراستهم على مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 عاما، كانوا يعانون من عُسر القراءة، بالإضافة إلى اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

وقسّم فريق البحث الأطفال إلى مجموعتين، تناولت الأولى عقار «أتومكيسيتين»، فيما تلقت الأخرى دواء وهمياً، وذلك لمدة 16 أسبوعًا.

وأثبتت النتائج أن العقار طوّر مهارات القراءة لدى الأطفال الذين يعانون من عُسر القراءة، بالمقارنة بالعقار الوهمي.

وقال الباحثون إن «علاج عُسر القراءة ضروري لملايين الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب، وتقدم هذه الدراسة علاجاً واعداً لهذه المشكلة».

ويعتبر نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) أحد أشهر أمراض اضطراب السلوك العصبي الذي يصيب الأطفال في مرحلة الدراسة، ويتميز المصابون به بأنه لا يمكنهم التركيز أو إعطاء الاهتمام الكافي لشيء محدد، وذلك نتيجة لخلل عضوي في الأجزاء التي تتحكم في الانتباه والسيطرة على النشاط في المخ، وهو الأمر الذي يجعلهم يعانون من صعوبات في تنفيذ مهام معينة، ويبدو مسلكهم غريبًا ويتصرفون باندفاع ويتعرضون لمشكلات كثيرة.