استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة 





غزة- أ ف ب- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن فتى فلسطينياً يبلغ ستة عشر عاماً استشهد مساء الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج في وسط القطاع.

وقال أشرف القدرة لـ “وكالة فرانس برس″ “استشهد عبد الرحمن الدباغ (16 عاماً) إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال عليه شرق البريج، ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح”.

وذكر شهود أن عشرات الفتية والشبان الفلسطينيين تجمعوا بعد ظهر الجمعة قرب السياج الحدودي شرق البريج، ورشقوا بالحجارة أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية، فأطلق الجنود النار في اتجاه المتظاهرين مراراً لتفريقهم.

لكن الجيش الإسرائيلي نفى استخدام الرصاص الحي، مشيراً إلى أن جنوده لم يستخدموا إلا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأشار الجيش في بيان إلى أن “العشرات من مثيري الشغب انتهكت المنطقة العازلة وحاولوا إتلاف السياج الأمني”.

وأضاف أنه “سعياً لمنع تصاعد العنف، استخدمت القوات المتمركزة على الحدود الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تفريق” المتظاهرين.

وأشار إلى أنه “بعد تحقيق أولي”، فإن الجيش “ليس وراء عملية إطلاق النار تلك”.

وتشهد المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل مواجهات كل جمعة تقريباً.